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Общество ,  
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Семь человек погибли в ДТП в Новосибирской области

Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram
Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области / Telegram
Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram
Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области / Telegram
Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram
Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram
Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области / Telegram

Семь человек погибли и один пострадал в результате ДТП на трассе в Новосибирской области, сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, авария произошла днем 16 июля на 290 километре трассы К17. Столкнулись два легковых авто.

Человек погиб при взрыве газа в доме в поселке под Новосибирском
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Фото:МЧС России по Новосибирской области

Прокурор Краснозерского района области выехал на место происшествия, чтобы координировать действия правоохранителей.

По данным региональной госавтоинспекции, произошло лобовое столкновение. Пострадавший госпитализирован.

Иные подробности не приводятся.

Ранее в Нижнем Тагиле вылетевшие с моста на Lexus девушки погибли от асфиксии. Вместе с ними погиб и 19-летний водитель — он не справился с управлением на высокой скорости и протаранил сначала бетонное ограждение пешеходной зоны, а затем и забор. От удара внедорожник рухнул в городской пруд, где опустился на шестиметровую глубину.

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Анастасия Лежепекова
ДТП смерть Новосибирская область прокуратура
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