Семь человек погибли в ДТП в Новосибирской области

Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram Фото: Прокуратура Новосибирской области / Telegram Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области / Telegram

Семь человек погибли и один пострадал в результате ДТП на трассе в Новосибирской области, сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, авария произошла днем 16 июля на 290 километре трассы К17. Столкнулись два легковых авто.

Прокурор Краснозерского района области выехал на место происшествия, чтобы координировать действия правоохранителей.

По данным региональной госавтоинспекции, произошло лобовое столкновение. Пострадавший госпитализирован.

Иные подробности не приводятся.

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