В Нижнем Тагиле вылетевшие с моста на машине девушки погибли от асфиксии
Причиной смерти двух 20-летних девушек в Нижнем Тагиле, которые на автомобиле вылетели с моста в воду, стала асфиксия в результате утопления, сообщила «КП-Екатеринбург» мать одной из погибших Юлия Шамрина.
Вместе с девушками в Lexus погиб и 19-летний водитель, который у городской плотины не справился с управлением на высокой скорости и протаранил сначала бетонное ограждение пешеходной зоны, а затем и забор. От удара внедорожник рухнул в городской пруд, где опустился на шестиметровую глубину.
По словам представителей экстренных служб, оперативно провести спасательную операцию было невозможно, на это повлияли темное время суток, внушительная глубина и работающая плотина, пишет местное агентство «Все новости».
Тела тагильчан и внедорожник достали со дна пруда утром 8 июля. На несколько часов периметр оцепили, автомобильное движение было затруднено.
Читайте РБК в Telegram.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов