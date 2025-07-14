В Нижнем Тагиле вылетевшие с моста на машине девушки погибли от асфиксии

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Причиной смерти двух 20-летних девушек в Нижнем Тагиле, которые на автомобиле вылетели с моста в воду, стала асфиксия в результате утопления, сообщила «КП-Екатеринбург» мать одной из погибших Юлия Шамрина.

Вместе с девушками в Lexus погиб и 19-летний водитель, который у городской плотины не справился с управлением на высокой скорости и протаранил сначала бетонное ограждение пешеходной зоны, а затем и забор. От удара внедорожник рухнул в городской пруд, где опустился на шестиметровую глубину.

По словам представителей экстренных служб, оперативно провести спасательную операцию было невозможно, на это повлияли темное время суток, внушительная глубина и работающая плотина, пишет местное агентство «Все новости».

Тела тагильчан и внедорожник достали со дна пруда утром 8 июля. На несколько часов периметр оцепили, автомобильное движение было затруднено.