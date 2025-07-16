Человек погиб при взрыве газа в доме в поселке под Новосибирском

Фото: соцсети

Взрыв газа произошел в жилом двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, пострадала женщина, сообщает региональный отдел МЧС Новосибирской области в своем телеграм-канале.

«В поселке Красный Яр, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире двухэтажного кирпичного дома», — сказано в сообщении. При этом пожара не последовало.

В минздраве региона сообщили о гибели одного человека и ранении второго, передает НГС. Кроме того, двое могут находиться под завалами, отметили в МЧС.

По данным Mash Siberia, погибший — мужчина. На фото, опубликованном телеграм-каналом, виден кирпичный дом, у которого почти половина второго этажа обвалилась. Повсюду лежат доски и кирпичи.

Ранее, 7 июля, взрыв газа произошел в доме в Ершове Саратовской области. Были повреждены несущие стены и перекрытия в квартирах. СК тогда завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

РБК обратился за комментарием в МЧС Новосибирской области.