«Автодор» назвал стоимость проезда по новому обходу Твери на М-11

«Автодор»: цена за проезд легковушки по обходу Твери на М-11 составит 540 руб.

Стоимость проезда по большей части М-11 без 15–58-го км для легковых автомобилей составит 3,23 тыс. руб. в понедельник—четверг и 3,45 тыс. руб. в пятницу—воскресенье. Также действуют абонементы, которые позволят экономить до 30%

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11 «Нева», которая связывает Москву и Санкт-Петербург, составит 540 руб. для легковых автомобилей, сообщили в «Автодоре», передают «РИА Новости». Для грузовиков тариф составит 970 руб.

В госкомпании добавили, что стоимость проезда по всей трассе М-11 (участки «Автодора» без учета 15–58-го км в Московской области) составит 3,23 тыс. руб. в понедельник—четверг для легковых автомобилей. В пятницу—воскресенье сумма составит уже 3,45 тыс. руб. Для грузовиков стоимость проезда соответственно достигает 6,63 тыс. руб. и 7,45 тыс. руб.

В госкомпании напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.

Президент Владимир Путин 16 июля открыл последний участок трассы М-11 — это северный обход Твери. «С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом, сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени», — сказал глава государства. По словам Путина, благодаря этому участку маршрут Москва — Санкт-Петербург сократится на 50 минут.

«Нева» является дублером бесплатной трассы М-10 «Россия» и в основном идет параллельно ей и пересекает дорогу на ряде участков. По новой трассе можно доехать от Москвы до Санкт-Петербурга за 6–6,5 часа. Путин дал старт движению по основной части М-11 в ноябре 2019 года.

Протяженность М-11 составляет 684 км. Часть участков автомагистрали были открыты еще в 2014 году — это 15–58-й км, 258–334-й км. В 2017 году открыли 208–258-й км, в 2018 году — 334–543-й км и 58–97-й км, а в 2019-м — 97–149-й км, 543–646-й км, 646–684-й км.