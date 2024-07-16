В районе гостиницы «Ялта-интурист» загорелся лес

Лес загорелся в районе гостиницы «Ялта-интурист» на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар удалось локализовать на площади 1,5 тыс. кв. м. По мнению мэра Ялты, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем

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В районе гостиницы «Ялта-интурист» в Крыму загорелся лес, все службы на месте, сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Возгорание удалось локализовать. «Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. Очень четкая и оперативная работа спасателей — ликвидация открытого горения в 12:26», — рассказала Павленко.

По ее словам, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Она уточнила, что в Ялте очень жарко — воздух прогрелся до 40 градусов тепла. «Ялтинцам и гостям города напоминаю о пожароопасном периоде. Маленькая искра или бычок может стать причиной большой беды», — напомнила Павленко.

Отель «Ялта-интурист» находится у подножия Ялтинского горного массива неподалеку от пляжа на побережье Черного моря. В 5 км от курорта находится ботанический сад, а в самой гостинице есть аквапарк и бассейн.

15 июля в районе поселка Коктебель на юго-востоке Крыма загорелась сухая трава. Пожар продолжается второй день, к его тушению привлекли два вертолета и симферопольский полк Росгвардии. Более 50 военнослужащих проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня. По данным МЧС, площадь пожара составила 40 га, с вертолетов было сброшено 60 т воды.