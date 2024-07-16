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Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО

Гендиректора фирмы-подрядчика «Спецшвейснаб», которая была основным поставщиком для Росгвардии, обвиняют во взятке сотруднице ФСИН за покровительство при заключении контрактов на пошив формы. Он отрицает вину
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Суд арестовал Игоря Шальнова — генерального директора ООО «Спецшвейснаб», которое ранее было основным поставщиком вещевого имущества для Росгвардии, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас предприниматель находится в СИЗО Челябинска.

Шальнову вменяют дачу взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК). По версии следствия, он перевел на карту сотруднице ФСИН более 200 тыс. руб. за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. По этой статье Шальнову грозит до 12 лет колонии.

Предприниматель отрицает вину. Со слов его знакомых, Шальнов много лет был знаком с сотрудницей ФСИН, а деньги ей перечислил без каких-либо условий, чтобы помочь с лечением ее матери. Собеседники издания утверждают, что силовики уговорили женщину пойти на сотрудничество, но на очной ставке она расплакалась и попросила у бизнесмена прощения.

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Шальнов — фигурант еще одного дела о мошенничестве, по которому проходит также бывший заместитель директора Росгвардии экс-генерал Сергей Милейко. Как сообщил накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн (бывший советник директора Росгвардии), Милейко вместе с тогдашними руководителями ведомства в 2017 году передали все контракты на поставку вещевого имущества «Спецшвейснабу», который был не способен «выполнить и 1% объема». За 2,5 года было заключено 134 контракта на 3,6 млрд. руб.

По версии обвинения, цена формы при поставках была завышена, а ее качество было низким. Общая сумма инкриминируемого ущерба составила 395,7 млн руб. Накануне это дело поступило в Московский гарнизонный военный суд.

Шальнов сначала был заключен под стражу, однако через некоторое время освобожден из СИЗО под домашний арест, а потом — под подписку о невыезде. Свою вину бизнесмен отрицал.

Милейко в 2021 году приговорили к шести годам колонии по делу о мошенничестве с нежилым помещением в ведомственном доме Росгвардии в Балашихе, где его жена открыла парикмахерскую. Он был лишен звания генерал-лейтенанта. В ведомстве Милейко курировал тыловые вопросы, летом 2019 года его отправили в отставку.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
мошенничество Росгвардия взятка ФСИН
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