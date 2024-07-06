Из семи фигурантов дела об оборонных хищениях посадили только одного

Дело о хищении 900 млн руб. при поставках комплектующих для ВПК рассматривалось с 2016 года. Виновными были признаны все семь фигурантов, шесть из них избежали дальнейшего заключения

Мурад Сафин (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Замоскворецкий районный суд столицы вынес приговор по делу о хищениях в московском конструкторском бюро «Компас» (МКБ «Компас», входит в «Ростех») при поставках комплектующих для нужд министерств обороны ряда иностранных государств, пишет «Коммерсантъ». Все семь подсудимых были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В зале суда под стражу взяли только экс-гендиректора МКБ «Компас» Мурада Сафина, который находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинение запрашивало для него восьмилетний срок, суд назначил Сафину семь лет колонии общего режима. Один из участников разбирательства объяснил «Коммерсанту», что фигурант ранее провел много времени под арестом, находясь под следствием и судами, поэтому ему осталось сидеть примерно полгода.

Главе «Промпоставки» Руслану Сулейманову суд назначил пять лет и девять месяцев лишения свободы, которые тот уже полностью отсидел. Заместитель гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов, а также экс-гендиректор «Синая» Олег Чернов получили еще меньшие сроки. Уголовное преследование заместителя последнего Олега Черных прекратили в связи со смертью подсудимого. Екатерине Хлыстовой и Софье Макеевой назначили по четыре года условно с испытательным сроком четыре года за участие в махинациях.

Суд также удовлетворил иск МКБ «Компас», которое было признано потерпевшей стороной, взыскав с осужденных более 900 млн руб. Источник издания, близкий к защите фигурантов, заявил, что у большинства из них денег нет, но ущерб можно покрыть благодаря торговому центру Сафина возле станции метро «Новослободская», на который был наложен арест в рамках уголовного дела.

Гособвинение запрашивало для основных фигурантов по делу от 17 до 20 лет и требовало признать их виновными по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Замоскворецкий райсуд оправдал подсудимых по этому обвинению, назначив за мошенничество по пять—семь лет. Прокуратура подала на решение апелляционную жалобу, но Мосгорсуд отменил приговор по второму обвинению и направил дело в этой части на новое рассмотрение.

Уголовное дело, фигурантами которого стали 14 человек, главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило в апреле 2016 года. По версии следствия, в 2011–2016-м бывшее руководство «Компаса» через компанию «Промпоставка» и другие при выполнении коммерческих контрактов по поставкам запчастей и комплектующих для нужд противовоздушной обороны (ПВО), ВМФ и ВВС вооруженных сил Индии, Греции, Алжира, Кипра и других стран по линии «Рособоронэкспорта» перечислило часть средств на счета фиктивных фирм, где они были обналичены и похищены.

Оцениваемая сумма ущерба ранее превышала 1,5 млрд руб., но затем сократилась. Фигуранты отрицают свою причастность к махинациям.

В 2022 году из 14 фигурантов, проходивших по первому делу, остались семь. Так, отсеялись обвиняемые по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), получившие первоначально условные сроки.