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В Москве задержали главу отдела МВД по борьбе с наркотиками в интернете

Полицейского задержали при получении от предпринимателя 1,5 млн руб. По данным СМИ, бизнесмен обратился к офицеру с просьбой ознакомить его с материалами дела на его близкого родственника
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве сотрудники ФСБ задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, его подозревают в получении взятки. «Интерфакс» и «РИА Новости» сообщают, что Дмитриева задержали по делу о мошенничестве.

«Дмитриев Сергей Александрович задержан. Вину свою признает», — сообщил собеседник «РИА Новости». По его словам, сейчас следствие ходатайствует о его аресте.

Источник «Интерфакса» утверждает, что полицейский получил от физического лица 1,5 млн руб. и был задержан с поличным.

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Главное следственное управление СК по Москве возбудило в отношении Дмитриева уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отмечает «Интерфакс».

Как сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на информированный источник, 37-летнего подполковника задержали 15 июля на улице Айвазовского прямо напротив здания управления, в котором он работал.

Собеседник издания отметил, что офицер получил 1,5 млн руб. за распространение секретной информации. За день до задержания к нему обратился бизнесмен, который попросил Дмитриева ознакомить его с материалами дела на его близкого родственника в обмен на денежную благодарность. «После этого коммерсант связался с сотрудниками ФСБ и рассказал о договоренности с полицейским», — пишет издание.

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Вечером 15 июля, как отмечает издание, доверенный человек предпринимателя с обещанной суммой приехал к обговоренному ранее месту, где Дмитриев его ждал в своем автомобиле Toyota. Полицейского задержали прямо в момент передачи денежных средств.

По информации газеты, Дмитриев начинал карьеру в Академии экономической безопасности МВД. Затем занимал руководящие должности на оперативной работе в столичных УВД по Северному округу и УВД по Северо-Западному округу, а также Одинцовскому городскому округу Московской области. В конце прошлого года после смены руководства московского управления по контролю за оборотом наркотиков Дмитриев был назначен на должность начальника отдела по противодействию распространению потенциально опасных веществ в интернете. Отдел был создан в 2016 году. В обязанности его сотрудников входит выявление лиц, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств через социальные сети и Telegram-каналы.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Майя Бобенко
Теги: ФСБ, задержание, взятка
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