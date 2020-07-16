В Москве задержали главу отдела МВД по борьбе с наркотиками в интернете

Полицейского задержали при получении от предпринимателя 1,5 млн руб. По данным СМИ, бизнесмен обратился к офицеру с просьбой ознакомить его с материалами дела на его близкого родственника

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве сотрудники ФСБ задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, его подозревают в получении взятки. «Интерфакс» и «РИА Новости» сообщают, что Дмитриева задержали по делу о мошенничестве.

«Дмитриев Сергей Александрович задержан. Вину свою признает», — сообщил собеседник «РИА Новости». По его словам, сейчас следствие ходатайствует о его аресте.

Источник «Интерфакса» утверждает, что полицейский получил от физического лица 1,5 млн руб. и был задержан с поличным.