В Москве задержали главу отдела МВД по борьбе с наркотиками в интернете

Главное следственное управление СК по Москве возбудило в отношении Дмитриева уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отмечает «Интерфакс».
Как сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на информированный источник, 37-летнего подполковника задержали 15 июля на улице Айвазовского прямо напротив здания управления, в котором он работал.
Собеседник издания отметил, что офицер получил 1,5 млн руб. за распространение секретной информации. За день до задержания к нему обратился бизнесмен, который попросил Дмитриева ознакомить его с материалами дела на его близкого родственника в обмен на денежную благодарность. «После этого коммерсант связался с сотрудниками ФСБ и рассказал о договоренности с полицейским», — пишет издание.
Вечером 15 июля, как отмечает издание, доверенный человек предпринимателя с обещанной суммой приехал к обговоренному ранее месту, где Дмитриев его ждал в своем автомобиле Toyota. Полицейского задержали прямо в момент передачи денежных средств.
По информации газеты, Дмитриев начинал карьеру в Академии экономической безопасности МВД. Затем занимал руководящие должности на оперативной работе в столичных УВД по Северному округу и УВД по Северо-Западному округу, а также Одинцовскому городскому округу Московской области. В конце прошлого года после смены руководства московского управления по контролю за оборотом наркотиков Дмитриев был назначен на должность начальника отдела по противодействию распространению потенциально опасных веществ в интернете. Отдел был создан в 2016 году. В обязанности его сотрудников входит выявление лиц, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств через социальные сети и Telegram-каналы.
РБК направил запрос в пресс-службу СК России.