Общество , 06 фев, 18:02
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Путин уволил арестованного по обвинению в получении взятки генерала
Виктор Половников
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Виктора Половникова.
В январе 2020 года генерал-майор был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а затем арестован.
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