Путин уволил арестованного по обвинению в получении взятки генерала

Виктор Половников (Фото: 11.мвд.рф)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Виктора Половникова.

В январе 2020 года генерал-майор был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а затем арестован.

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