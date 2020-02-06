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Путин уволил арестованного по обвинению в получении взятки генерала

Виктор Половников (Фото: 11.мвд.рф)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Виктора Половникова.

В январе 2020 года генерал-майор был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а затем арестован.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: МВД, Коми
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