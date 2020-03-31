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Мосгорсуд утвердил ограничение прав родителей живущей в больнице девочки

Фото: mos-gorsud.ru

Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в правах родителей пятилетней девочки, с рождения живущей в перинатальном центре «Мать и дитя». Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции. Из-за карантинных мер заседание прошло без журналистов и слушателей.

В феврале Пресненский суд постановил, что дочь Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина должна быть передана под опеку органов соцзащиты, а также взыскал с родителей алименты в ее пользу в размере четверти их ежемесячного заработка. Максимова и Зинкин обжаловали это решение, Мосгорсуд таким образом отклонил их апелляции.

О девочке, которая провела пять лет в перинатальном центре, сообщило в ноябре издание Meduza. Татьяна Максимова убеждена, что ее дочь тяжело больна, в том числе у нее «отсутствует ствол головного мозга». Медики с этим не согласны. Тем не менее до марта 2020 года девочка оставалась под наблюдением врачей, за что ее родители платили около 1 млн руб. в месяц. В марте прошлого года клиника прекратила договор с родителями в одностороннем порядке и через суд потребовала, чтобы родители забрали ребенка. Суд согласился с требованиями перинатального центра, однако Максимова и Зинкин дочь так и не забрали.

Иск об ограничении родительских прав Максимова и Зинкиной в ноябре прошлого года подал отдел социальной защиты населения Москвы по району Арбат, указав, что родители «фактически нарушают права ребенка жить и воспитываться в семье». Суд встал на сторону соцзащиты.

Теги: Мосгорсуд, ювенальная юстиция
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