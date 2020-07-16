Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 750 тыс.

За сутки в России выявили 6,4 тыс. заразившихся, передает оперативный штаб. В Москве зафиксирован 531 новый случай заболевания — минимум с 4 апреля

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За день в России коронавирус обнаружили у 6428 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся достигло 752 797.

Новые заразившиеся были выявлены во всех регионах страны. У 24,1% пациентов нет каких-либо клинических проявлений заболевания.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Москве — 531. В то же время для столицы это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля, отмечает оперативный штаб. Предыдущий минимум был зафиксирован 4 апреля: тогда в городе выявили 434 случая заражения коронавирусом.

Следом за Москвой по числу новых заразившихся идут следующие регионы: