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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 750 тыс.

За сутки в России выявили 6,4 тыс. заразившихся, передает оперативный штаб. В Москве зафиксирован 531 новый случай заболевания — минимум с 4 апреля
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За день в России коронавирус обнаружили у 6428 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся достигло 752 797.

Новые заразившиеся были выявлены во всех регионах страны. У 24,1% пациентов нет каких-либо клинических проявлений заболевания.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Москве — 531. В то же время для столицы это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля, отмечает оперативный штаб. Предыдущий минимум был зафиксирован 4 апреля: тогда в городе выявили 434 случая заражения коронавирусом.

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Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

Следом за Москвой по числу новых заразившихся идут следующие регионы:

  • Свердловская область — 349;
  • Санкт-Петербург — 256;
  • Ханты-Мансийский АО — 252;
  • Нижегородская область — 221;
  • Алтайский край — 215.

Умерли за день в России 167 заразившихся, всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 11,9 тыс. человек. Вылечились от коронавируса за сутки 8,4 тыс. человек, общее число выздоровевших составило 531,6 тыс. человек.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

По числу заражений Россия занимает четвертое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Лидируют по этому показателю США — в них зарегистрировано почти 3,5 млн случаев заболевания. Следом за ними идут Бразилия и Индия — в этих странах с начала пандемии заразились 1,96 млн и 968,8 тыс. человек. Общее число заразившихся в мире достигло 13,5 млн.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, статистика
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