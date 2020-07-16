Пандемия коронавируса , 16 июл, 08:55
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля
Власти Норильска сообщили о критической ситуации с коронавирусом, Белоруссия отменила карантин для россиян, ВВП Китая из-за пандемии упал на 1,6% — главные новости в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6422 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 770 человек (156 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек.