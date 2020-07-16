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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля

Власти Норильска сообщили о критической ситуации с коронавирусом, Белоруссия отменила карантин для россиян, ВВП Китая из-за пандемии упал на 1,6% — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6422 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 770 человек (156 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Подмосковье с 16 июля начинается новый этап снятия ограничений. В регионе в полной мере заработают заведения общепита, отменяется требование обязательно носить маски в парках.
  • Власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Своих сил и средств в городе уже не хватает, признал мэр Норильска Ринат Ахметчин. Мэр отметил, что информация о числе заболевших COVID-19, поступающая от Роспотребнадзора, сильно отличается от тех данных, которые власти города получают напрямую от медиков.
  • Иммунитет к коронавирусу уже есть у 26% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет — 42% от числа обследованных. Среди обследованных детей от семи до 13 лет иммунитет есть у 38%.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки от коронавируса умерли 24 пациента. Общее количество умерших в столице увеличилось до 4258 человек.
  • С 16 июля москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Точки для сдачи анализов будут открыты сразу в 207 поликлиниках Москвы, в том числе в 45 детских.

    Видео

  • После снятия карантина жители российских городов стали меньше тратить на свой досуг. До пандемии только 35% жителей тратили на развлечения меньше 5 тыс. руб. в месяц. Теперь до этой суммы свои расходы на развлечения сократил уже каждый второй (53%).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 13,15 млн, более 574,4 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 13,55 млн человек, из них более 584 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,49 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,96 млн), на третьем — Индия (968,8 тыс.), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (337,7 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Белоруссия отменила обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну россиян. Изначально в перечне стран, по прибытии из которых нужно 14 дней провести в самоизоляции из-за COVID-19, было 169 государств, в том числе Россия. Теперь в нем 105 стран и только одно граничащее с Белоруссией государство — Украина.
  • На фоне эпидемии ВВП Китая в первом полугодии 2020 года упал на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако почти все падение приходится на первый квартал, во втором квартале (апрель—июнь) ВВП вырос на 3,2%.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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