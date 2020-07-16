Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля

Власти Норильска сообщили о критической ситуации с коронавирусом, Белоруссия отменила карантин для россиян, ВВП Китая из-за пандемии упал на 1,6% — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6422 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 770 человек (156 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек.