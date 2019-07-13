СК начал проверку по факту массового отравления детей в приморском лагере

СК начал проверку по факту массового отравления детей в приморском лагере

Следователи организовали доследственную проверку по факту отравления 28 детей в детском оздоровительном лагере «Юнга» в пригороде Владивостока. Об этом сообщается на сайте краевого отделения ведомства.

Отмечается, что следователям предстоит дать оценку по несоблюдению санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление детей по неосторожности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее аналогичный случай произошел 9 июля в детском лагере «Юный рыбак» в Лазаревском районе, где отравились 67 детей. Им поставили диагноз «острая кишечная инфекция». По данному факту следователями была организована доследственная проверка.