В Хабаровском крае директора интерната накажут после массового отравления

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,82 62,30 EUR Нал. 71,80 70,21 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 123,00 -77,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского Общество, 09:26 В Чите при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека Общество, 09:18 Как маркировка помогает заработать на молоке и йогурте Pro, 09:17 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 и 80 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 09:09 В Хабаровском крае директора интерната накажут после массового отравления Общество, 09:01 КПРФ предложит Мосгордуме согласовывать заместителей Собянина Политика, 09:00 СМИ узнали предложения Минтруда по дополнительному выходному Общество, 08:59 Власти назвали причину угрожавшего детскому лагерю пожара в Бурятии Общество, 08:40 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 08:40 Бренды надеются продать мужскую косметику поколению Z — Bloomberg Pro, 08:18 Косачев заявил о возможности остановить конфликт в Донбассе одним звонком Политика, 08:06 Правительство ужесточит иностранцам выход на рынок газовых турбин Бизнес, 08:01 Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК! Бизнес, 08:01 Visa удешевит прием карт у клиентов Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» Финансы, 08:01
Общество ,  
0 
В Хабаровском крае директора интерната накажут после массового отравления

В Хабаровском крае директор Эльбанского психоневрологического интерната, где произошло массовое отравление, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом заявила министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова, сообщается на сайте регионального правительства.

«Недостаточный контроль со стороны руководства учреждения, несоблюдение технологии обработки продуктов и приготовления блюд, а также некачественные продуты питания от поставщика — все эти факторы стали причиной вспышки заболевания», — сказала министр. Она добавила, что решение о привлечении директора к дисциплинарной ответственности уже принято.

Под медицинским наблюдением остаются 239 заболевших и более 320 человек, контактировавших с ними.

Общество
В психоневрологическом интернате Хабаровского края отравились 200 человек

Отравление в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае произошло ранее в июле. В общей сложности пострадали более 200 человек. В пробах заболевших медики обнаружили сальмонеллу.

В ходе лабораторных исследований сальмонелла была выявлена в молочном креме, изготовленном с использованием куриных яиц. Также на пищеблоке интерната выявили ряд нарушений санитарных норм, в частности, не соблюдались требования по обработке яиц и технологии приготовления блюд.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: отравление, директор, Хабаровский край, интернат
Материалы по теме
У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу
Общество
В психоневрологическом интернате Хабаровского края отравились 200 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter