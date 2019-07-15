В Хабаровском крае директора интерната накажут после массового отравления

В Хабаровском крае директор Эльбанского психоневрологического интерната, где произошло массовое отравление, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом заявила министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова, сообщается на сайте регионального правительства.

«Недостаточный контроль со стороны руководства учреждения, несоблюдение технологии обработки продуктов и приготовления блюд, а также некачественные продуты питания от поставщика — все эти факторы стали причиной вспышки заболевания», — сказала министр. Она добавила, что решение о привлечении директора к дисциплинарной ответственности уже принято.

Под медицинским наблюдением остаются 239 заболевших и более 320 человек, контактировавших с ними.

Отравление в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае произошло ранее в июле. В общей сложности пострадали более 200 человек. В пробах заболевших медики обнаружили сальмонеллу.