Сериал «Игра престолов» получил «Эмми» в главной категории

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград за лучшие телевизионные программы. Приз за лучший сериал достался «Игре престолов»

Фото: Chris Pizzello / Invision/ AP

По итогам 70-й церемонии вручения наград «Эмми» главный приз за лучший сериал достался «Игре престолов», созданной каналом HBO. Очередному сезону удалось опередить главного конкурента – обладателя премии за прошлый год «Рассказ служанки», который показывается на канале Hulu.

Лучшим комедийным сериалом стала история «Удивительная миссис Мейзел» о домохозяйке, живущей в США в конце 1950-х. Этот сериал получил сразу пять наград. Так, лучшей актрисой была признана Рэйчал Броснахэн, сыгравшая в нем главную роль.

Лучшим актером признали Мэтью Риза, который сыграл советского нелегала в заключительном сезоне сериала «Американцы», который показывался на канале FX.

Программа Saturday Night Live получила награду «Эмми» в 72-й раз, что является рекордом для этой награды.

Приз за короткий сериал получило «Убийство Джанни Версаче». Награды удостоился и сыгравший убийцу итальянского дизайнера Дэррен Крисс.

Награда «Эмми» вручается с 1949 года Американской телевизионной академией.