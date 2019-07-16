Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».

При этом указывается, что представляться рекомендуется во избежание конфликтных ситуаций, но не в случае пресечения преступлений и правонарушений.

Издание направило соответствующий запрос после того, как бывшего журналиста издания на улице остановили сотрудники Росгвардии. Они потребовали от мужчины разблокировать телефон, а также спросили, установлен ли на нем мессенджер Telegram.

В ответе пресс-службы Росгвадии говорится, что сотрудники ведомства могут задерживать подозреваемых в совершении преступления до передачи полиции, а их вещи при этом могут подвергаться досмотру. При этом, если росгвардеец имеет основания считать человека подозреваемым в совершении преступления, то мобильный телефон может быть признан вещественным доказательством. Однако если оснований для того, чтобы считать гражданина подозреваемым нет, сотрудники ведомства могут попросить его «в добровольном порядке предоставить телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами».