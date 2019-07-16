В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Жители нескольких российских регионов не могут получить свидетельства о браке, рождении детей и смерти родственников

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.

По данным региональных СМИ, сбои зафиксированы в Екатеринбурге и Новочеркасске, второй день не могут получить свидетельства в Ульяновске, Пермском крае, Казани, Ростове-на-Дону и в других регионах.

«Они [сбои] не только в Екатеринбурге, они по всей стране со вчерашнего дня. Ситуация под контролем, вот-вот должна разрешиться», — сообщили РБК в управлении загса Свердловской области. В отделе загса администрации Владимира также подтвердили информацию о сбое по всей Владимирской области. «Все загсы региона работают в ручном режиме», — сообщил представитель администрации РБК.

В управлении загса Ростовской области также подтвердили РБК факт сбоев в федеральной системе. «На официальных сайтах органов загса Ростовской области опубликовано обращение к заявителям с просьбой отнестись с пониманием к возникшей ситуации. Прием граждан ведется», — сообщили в управлении.

На сайте ведомства уточняется, что перебои в работе государственной информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния вызваны «проведением ФНС России технических работ».