Главу загса в Кузбассе оштрафовали за брак без согласия жениха

Главу загса в Кузбассе оштрафовали за брак без согласия жениха

Таштагольский суд Кемеровской области оштрафовал на 10 тыс. руб. руководительницу загса, заключившую брак женщины с мужчиной, который находился без сознания в больнице. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

В середине июня против женщины возбудили уголовное дело. Главе загса предъявили обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В июле 2017 года сотрудница загса по просьбе знакомой зарегистрировала брак с мужчиной без его на то согласия. Тогда мужчина находился без сознания в больнице Новокузнецка с огнестрельным ранением. На следующий день после женитьбы он скончался.

В итоге женщина в статусе супруги получила личные имущественные и нематериальные права и блага. Кроме того, при рассмотрении уголовного дела о смерти мужчины она получила компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.