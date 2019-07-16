В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

Причиной сбоя компьютерной системы ЗАГС по всей России стало обновление программного обеспечения. Об этом сообщили РБК в Федеральной налоговой службе — операторе системы.

Как рассказали РБК в пресс-службе Центрального аппарата ФНС России, «[сейчас] ФНС проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее». «При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что «все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления». «Это штатная ситуация, на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС», — уточнили в ФНС.

В Минюсте сообщили РБК, что сейчас специалисты работают над устранением сбоев. По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».

«Создание такого масштабного проекта неизбежно сопряжено с возникновением на начальных этапах эксплуатации сложностей, связанных со стабильностью и качеством его работы по всей стране», — пояснили РБК в Отделе общественных связей департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации.