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Северсталь ₽1 207,46 (+15,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,74%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

Причиной сбоя компьютерной системы ЗАГС по всей России стало обновление программного обеспечения. Об этом сообщили РБК в Федеральной налоговой службе — операторе системы.

Как рассказали РБК в пресс-службе Центрального аппарата ФНС России, «[сейчас] ФНС проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее». «При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что «все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления». «Это штатная ситуация, на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС», — уточнили в ФНС.

В Минюсте сообщили РБК, что сейчас специалисты работают над устранением сбоев. По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».

«Создание такого масштабного проекта неизбежно сопряжено с возникновением на начальных этапах эксплуатации сложностей, связанных со стабильностью и качеством его работы по всей стране», — пояснили РБК в Отделе общественных связей департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации.

Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Сбои в работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) начали фиксировать в регионах с 15 июля. В отдельных субъектах загсы начали работать в ручном режиме.

Теги: ФНС, ЗАГС, компьютерный сбой, новости РБК
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