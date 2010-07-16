Полиция арестовала рокера с рогами на лбу

Полиция американского штата Оклахома арестовала 28-летнего поклонника тяжелого рока с вживленными под кожу лба имплантатами, похожими на рога. Джесс Торнхилл обвиняется в попытке убийства своей квартирной хозяйки.

Фанат тяжелого металла пытался задавить женщину с помощью своего легкового автомобиля. Арестовавшие мужчину стражи порядка обнаружили, что преступник выглядит чрезвычайно странно - под кожей на лбу находятся два имплантата, выглядящие как рога. Шея американца полностью покрыта татуировками, тату располагаются и на месте бровей подозреваемого. Посередине его обритого черепа - линия из металлических заклепок.

Д.Торнхилл провел ночь в полицейском участке, а затем был выпущен под залог. Рога на лбу металлиста являются разновидностью своеобразного подкожного пирсинга. Для украшения себя подобным образом нужно провести ряд процедур.