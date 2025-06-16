Опрос показал, как часто и из-за чего плачут американцы и россияне

И американцы, и россияне чаще плачут, переживая смерть близкого или питомца, а также прощание перед разлукой с любимыми. При этом жители США в целом плачут чаще и легче признаются в этом

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Globa Look Press

Американцы в среднем плачут чаще, чем россияне, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Опрос повторял исследование, ранее проведенное международной интернет-компанией Yougov. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, созданной из полного списка сотовых номеров, зарегистрированных в России.

Исследование показало, что среди россиян больше тех, кто не плакал годами. Так, в течение недели до опроса в США плакали только 40% опрошенных, а в России — только 28%.

О том, что он в последний раз плакал более десяти лет назад или вообще никогда не плакал, сообщил каждый шестой россиянин (18%). Среди американцев таким оказался лишь каждый двадцатый (5%).

В том, что они плачут чаще других, американцы признаются охотнее, чем россияне (22 против 12%).

В обеих странах на частоту плача влияет гендерный фактор: и там, и там женщины плачут чаще. Однако в США как женщины, так и мужчины плачут больше, чем россияне. Так, в России в течение недели до опроса плакали 12% мужчин и 43% женщин, а в США — 26% мужчин и 52% женщин. Треть российских мужчин (32%) плакали более десяти лет назад или не делали этого никогда. То же самое о себе сообщили только 7% американских мужчин.

Обеспеченные россияне, как показал опрос, плачут реже, чем те, кто стеснен в средствах: в течение недели плакал каждый третий опрошенный житель России (35%) с плохим материальным положением и каждый четвертый (28%) с хорошим.

Никогда не сдерживаются, если хочется плакать, 23% россиян. Среди американцев таких насчитывается 6%.

Среди причин, по которым чаще всего плачут, россияне назвали смерть близкого человека (84%), смерть домашнего питомца (56%) и прощание перед долгой разлукой с любимым человеком (44%). Американцы перечислили их же, но посчитали, что более вероятно заплачут при таких обстоятельствах.

О том, что скорее всего заплачут, узнав о смерти близкого, сообщили 89% американцев. 76% предположили, что будут так переживать смерть питомца, а 66% — прощание перед долгой разлукой с любимым.

Среди других наиболее частых причин, по которым они могут плакать, опрошенные назвали:

просмотр грустного фильма или телепередачи (38 против 59%);

переживание позитивного момента в истории (29 против 39%);

физическую боль (26 против 52%);

ностальгию (22 против 41%);

неудачу в чем-то важном (15 против 38%);

грустную музыку (14 против 39%).