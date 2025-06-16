Патриарх Кирилл призвал гнать тех, кто призывает к борьбе с мусульманами

Высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией, заявил патриарх Кирилл. Так он прокомментировал слова «священнослужителя из города Сочи» об исламе

Патриарх Кирилл (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Призывы к борьбе с мусульманами в России — это провокация, необходимо гнать прочь всех, кто под предлогом «заботы» о русской культуре и церкви призывает бороться с российскими мусульманами, заявил глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

14 июня патриарх Кирилл принял участие в собрании духовенства Калининградской митрополии, которое состоялось в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Настоятель храма в честь святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Владимир Максимов попросил главу РПЦ прокомментировать высказывание «священнослужителя из города Сочи», которое нарушило «межрелигиозное согласие с братьями-мусульманами».

По словам патриарха, высказывания против ислама являются провокацией, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре. «У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — сказал он.

Глава РПЦ считает, что между представителями двух конфессий сложились хорошие отношения, и эта гармония вызывает раздражение у врагов России. «Православие и ислам в России являют уникальный пример того, как две религии могут жить в мире. Поэтому гоните прочь всех тех, кто под предлогом заботы о русских, о русской культуре, о православной церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами», — заключил патриарх.

В мае схиигумен Гавриил (Виноградов) назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». Священнослужитель заявил, что, если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают». Внимание на его слова обратил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал схиигумена «дебилом» и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

Через несколько дней Алаудинов принес извинения за то, что оскорбил священника, а схиигумена Гавриила отстранили от руководства Сочинским подворьем Валаамского монастыря. Его также обязали удалить аккаунты в соцсетях и запретили писать от имени Валаамского монастыря и его подразделений. При этом в обители подчеркнули, что критика и нападки на действующего представителя РПЦ недопустимы. Сам схиигумен призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций и не пытаться устроить бунт в церкви.