 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Патриарх Кирилл призвал гнать тех, кто призывает к борьбе с мусульманами

Высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией, заявил патриарх Кирилл. Так он прокомментировал слова «священнослужителя из города Сочи» об исламе
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Призывы к борьбе с мусульманами в России — это провокация, необходимо гнать прочь всех, кто под предлогом «заботы» о русской культуре и церкви призывает бороться с российскими мусульманами, заявил глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

14 июня патриарх Кирилл принял участие в собрании духовенства Калининградской митрополии, которое состоялось в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Настоятель храма в честь святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Владимир Максимов попросил главу РПЦ прокомментировать высказывание «священнослужителя из города Сочи», которое нарушило «межрелигиозное согласие с братьями-мусульманами».

По словам патриарха, высказывания против ислама являются провокацией, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре. «У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — сказал он.

Схиигумена сняли с поста после слов о «неправильной религии»
Общество
Схиигумен Гавриил (Виноградов-Лакербая)

Глава РПЦ считает, что между представителями двух конфессий сложились хорошие отношения, и эта гармония вызывает раздражение у врагов России. «Православие и ислам в России являют уникальный пример того, как две религии могут жить в мире. Поэтому гоните прочь всех тех, кто под предлогом заботы о русских, о русской культуре, о православной церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами», — заключил патриарх.

В мае схиигумен Гавриил (Виноградов) назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». Священнослужитель заявил, что, если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают». Внимание на его слова обратил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал схиигумена «дебилом» и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

Через несколько дней Алаудинов принес извинения за то, что оскорбил священника, а схиигумена Гавриила отстранили от руководства Сочинским подворьем Валаамского монастыря. Его также обязали удалить аккаунты в соцсетях и запретили писать от имени Валаамского монастыря и его подразделений. При этом в обители подчеркнули, что критика и нападки на действующего представителя РПЦ недопустимы. Сам схиигумен призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций и не пытаться устроить бунт в церкви.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России

В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных

Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта

Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде

Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем

При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео

Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника

Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»

«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
патриарх Кирилл мусульмане православие религия
Материалы по теме
Схиигумен Гавриил призвал к миру после конфликта с Апти Алаудиновым
Политика
Путин заявил о необходимости развивать связи с мусульманскими странами
Политика
Патриарх Кирилл призвал священников изучать марксизм
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана Политика, 14:06
Le Figaro узнала о переходе главы Renault в индустрию предметов роскоши Бизнес, 14:03
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев Общество, 14:03
Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ Политика, 14:02
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Клуб Второй лиги из Таганрога объявил о закрытии Спорт, 14:00
МВД объявило без вести пропавшей вывезенную в Грозный чеченку Сулейманову Общество, 13:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Минстрой предложил увеличить плату за воду в 2 раза для части россиян Недвижимость, 13:53
На ПМЭФ-2025 расскажут о новой стратегии борьбы с мошенничеством Отрасли, 13:45
Минобороны заявило о готовности передать Украине еще более 2 тыс. тел Политика, 13:43
В итальянском клубе половина футболистов слегли с отравлением после матча Спорт, 13:39
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Минобороны сообщило о поражении учебного центра ВСУ и предприятия ВПК Политика, 13:31
Россия и Украина провели последний раунд репатриации тел погибших⁠ Политика, 13:26