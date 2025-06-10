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Схиигумен Гавриил призвал к миру после конфликта с Апти Алаудиновым

Схиигумен Гавриил высказался о конфликте с Апти Алаудиновым и призвал к миру
Схиигумен Гавриил
Схиигумен Гавриил (Фото: Валаамский монастырь / VK)

Схиигумен Гавриил, отстраненный от должности после конфликта с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций и не пытаться устроить бунт в церкви. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Схиигумен выложил у себя сообщение, в котором говорится, что священник «категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия». Авторы публикации отметили, что «Бог поругаем не бывает», и высказались за смирение верующих перед священноначалием.

«Просим вас законопослушно прислушаться к молитвенной просьбе опытного духовника и по возможности других привести к миру, возложив все упование на нашего Господа», — говорится в сообщении.

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Схиигумен Гавриил (Виноградов-Лакербая)

В мае схиигумен Гавриил упомянул мусульман в Москве во время воскресной проповеди. Он назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». Священнослужитель заявил, что если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают, МВД не успеет даже пикнуть».

Внимание на проповедь обратил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал схиигумена «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

«Какой-то дебил <…> рассказывает двум миллиардам мусульман, что у нас вера неправильная. У меня встает вопрос: а ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживают коренных 30 млн мусульман. И что, ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера — правильная или неправильная?» — сказал Алаудинов.

После этого Валаамский монастырь отстранил схиигумена от должности, а Алаудинов извинился за оскорбление священника.

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Александра Озерова
РПЦ Апти Алаудинов священник примирение
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