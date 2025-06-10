Схиигумен Гавриил призвал к миру после конфликта с Апти Алаудиновым
Схиигумен Гавриил, отстраненный от должности после конфликта с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, призвал к миру и попросил не подписывать в его защиту каких-либо петиций и не пытаться устроить бунт в церкви. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.
Схиигумен выложил у себя сообщение, в котором говорится, что священник «категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия». Авторы публикации отметили, что «Бог поругаем не бывает», и высказались за смирение верующих перед священноначалием.
«Просим вас законопослушно прислушаться к молитвенной просьбе опытного духовника и по возможности других привести к миру, возложив все упование на нашего Господа», — говорится в сообщении.
В мае схиигумен Гавриил упомянул мусульман в Москве во время воскресной проповеди. Он назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». Священнослужитель заявил, что если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают, МВД не успеет даже пикнуть».
Внимание на проповедь обратил замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал схиигумена «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».
«Какой-то дебил <…> рассказывает двум миллиардам мусульман, что у нас вера неправильная. У меня встает вопрос: а ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживают коренных 30 млн мусульман. И что, ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера — правильная или неправильная?» — сказал Алаудинов.
После этого Валаамский монастырь отстранил схиигумена от должности, а Алаудинов извинился за оскорбление священника.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов