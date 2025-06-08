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Политика ,  
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Алаудинов извинился за оскорбление священника

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов извинился за оскорбление священника

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов принес извинения после оскорбления схиигумена Гавриила. Командир спецназа «Ахмат» записал видеообращение и разместил его в своем телеграм-канале.

«Может быть как кавказец из-за возраста я не должен был его оскорблять <...> чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним», — сказал он.

Схиигумена сняли с поста после слов о «неправильной религии»
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Схиигумен Гавриил (Виноградов-Лакербая)

В мае схиигумен Гавриил упомянул мусульман в Москве во время воскресной проповеди. Он назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». После этого Валаамский монастырь отстранил священнослужителя от должности.

Внимание на проповедь обратил Алаудинов. Он назвал схиигумена «дебилом» и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

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Полина Харчевникова
Апти Алаудинов священник извинения оскорбление
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