Алаудинов извинился за оскорбление священника
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов принес извинения после оскорбления схиигумена Гавриила. Командир спецназа «Ахмат» записал видеообращение и разместил его в своем телеграм-канале.
«Может быть как кавказец из-за возраста я не должен был его оскорблять <...> чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним», — сказал он.
В мае схиигумен Гавриил упомянул мусульман в Москве во время воскресной проповеди. Он назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». После этого Валаамский монастырь отстранил священнослужителя от должности.
Внимание на проповедь обратил Алаудинов. Он назвал схиигумена «дебилом» и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».
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