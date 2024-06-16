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Общество ,  
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Захват заложников в СИЗО Ростова. Фото и видео

Заключенные в СИЗО № 1 захватили двух заложников. Трое из нападавших были осуждены по террористическим статьям. В ходе штурма их ликвидировали, заложников освободили. Среди сотрудников изолятора будут искать пособников

Утром 16 июня заключенные в СИЗО № 1 в центре Ростова-на-Дону захватили двух заложников. Ими оказались начальник оперативного управления областного управления ФСИН Александр Богма и младший инспектор дежурной смены СИЗО Виктор Кончаков. Территорию вокруг здания оцепили и приняли решение о штурме.

Захват заложников в СИЗО Ростова. Фото и видео
Video

По данным телеграм-канала Baza, захватчиков было шесть, трое из них получили свои сроки за участие в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и подготовке нападения на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

Захватчики были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали транспорт, сообщал источник РБК.

Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК

Днем ФСИН сообщила о ликвидации преступников и освобождении заложников. Однако оцепление в центре города сняли лишь к вечеру.

СК возбудил уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника). Следователи также пообещали провести проверку всех сотрудников изолятора и выяснить, были ли среди них пособники захватчиков. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, за это происшествие «многим придется ответить погонами».

Захват заложников в СИЗО Ростова. Фото и видео

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Ростов-на-Дону СИЗО №1 захват заложников штурм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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