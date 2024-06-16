Хинштейн заявил, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО

Хинштейн считает, что захват заложников в ростовском СИЗО стал возможен из-за «отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН». Он призвал активизировать работу по этому вопросу

Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Федор Ларин / РИА Новости)

Захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону — это «результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН», вследствие чего возникают «тюремные джамааты» (неформальные объединения мусульман в местах лишения свободы), заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он задается вопросом, как получилось, что троих осужденных за попытку теракта в Верховном суде Карачаево-Черкесии посадили в одну камеру. Хинштейн считает очевидным, что захват планировался заранее, отмечая, что у преступников были мобильные телефоны.

«Неужели для того, чтобы террористов охраняли как особо опасных преступников, нужно, чтоб от их рук обязательно погибли люди? Сотрудники УФСИН сейчас буквально дают несостоявшимся в прошлый раз террористам второй шанс», — пишет депутат.

По его мнению, «с учетом актуальности террористической угрозы» необходимо активизировать работу по вопросу так называемых зеленых зон (мест лишения свободы с неформальными объединениями мусульман), а руководству ФСИН — сделать «соответствующие выводы». «И да, за случившееся многим придется ответить своими погонами», — добавил Хинштейн.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

Чуть меньше недели назад ростовское УФСИН на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовало сообщение о том, как охраняют СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

В нем говорилось, что службу в охране несут с оружием, а сотрудники «не позволяют [заключенным] сбежать и никому извне не дают помочь им в этом». Кроме того, за изолятором ведется круглосуточное наблюдение, используются различные системы видеонаблюдения и современные инженерно-технические средства охраны, добавили в ростовском управлении ФСИН.

«Служба охраны в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области», — сказано в публикации.

ФСИН сообщила о захвате заключенными заложников в СИЗО-1 в Ростове около 9:00 мск 16 июня. По данным Shot, шестеро осужденных ночью сбежали из камеры, сломав оконную решетку, затем сгруппировались и взяли в заложники сначала младшего инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова, а затем — начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму.

По словам члена совета по правам человека при президенте, зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, «непонятно», что последний делал в СИЗО в воскресенье.

«112» публиковал видео, предположительно снятое захватчиками. Один из них сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев». Источник РБК сообщал, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт.

Трое из них были осуждены на 18 с половиной лет колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Их задержали в апреле 2022 года.

Около 12:00 мск в районе оцепленной территории СИЗО послышались выстрелы. Спустя несколько минут ФСИН сообщила, что заложников освободили, они не пострадали, а преступников ликвидировали.

СК завел дело по ст. 206 УК (захват заложников).