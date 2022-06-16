The Moscow Times узнала дату закрытия магазинов «Декатлон» в Москве

Это связано с невозможностью наладить бесперебойные поставки, магазины откроются, как только это удастся сделать, указало издание. РБК в контактном центре заявили, что точки сети продолжат работать на выдачу и обмен товара

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Магазины спортивных товаров «Декатлон» в Москве приостановят работу 26 июня, сообщило издание The Moscow Times (заблокировано Роскомнадзором) со ссылкой на сотрудников магазина.

По их словам, магазины будут временно закрыты, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента. Сотрудники заявили изданию, что сокращений не планируется и магазины вновь откроются.

В контактном центре корреспонденту РБК сообщили, что до конца месяца магазины будут работать, но предупредили, что после 26 июня их время работы может измениться. Сотрудница также уточнила, что «Декатлон» в любом случае будет работать на выдачу и обмен товаров, даже если магазины закроются раньше. Сейчас уже закрыты точки в торговых центрах «Ривьера» и «Вегас».

На сайте «Декатлона» в списке открытых магазинов в Москве и области значатся 18 точек. Как убедился корреспондент РБК, заказ в интернет-магазине по-прежнему возможно оформить.

РБК направил запросы в российский и головной офис «Декатлона».

В конце марта компания на своем международном сайте сообщила, что приостановит работу магазинов, поскольку «условия поставок [товаров] больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России». Тогда у компании было 57 магазинов в России, сейчас, согласно списку открытых, их 36. В частности, закрылись три магазина в Петербурге, два — в Красной Поляне и один в Уфе.

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5 апреля в аккаунте «Декатлона» во «ВКонтакте» также появилось сообщение о планируемой приостановке работы магазинов. «Из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров», — говорилось в сообщении.

Французская сеть «Декатлон» работает в России с 2006 года, когда открылся первый магазин сети в Москве. Она входит в группу Mulliez Family, которой также принадлежат сети «Ашан» и «Леруа Мерлен».

В начале марта газета Le Figaro написала, что на совещании в Елисейском дворце руководителям французских компаний, работающих в России, посоветовали не покидать страну в спешке, а временно приостанавлить деятельность.



