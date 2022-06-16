The Moscow Times узнала дату закрытия магазинов «Декатлон» в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 15:55
Пушилин заявил о необходимости «освобождать все русские города» Украины Политика, 16:05
В Минэнерго обсудили схему «налога» для майнеров Бизнес, 16:04
Специалист Минздрава назвала «чрезвычайной» ситуацию с демографией Общество, 16:03
Гастродайджест Сысоева: возрожденный Beloque и новый шеф в Сколково Стиль, 16:01
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 15:58
Помощь после санкций и лишняя валюта. Что обсуждали банкиры на форуме Финансы, 15:55
Как российские отельеры будут конкурировать за клиентов этим летом Новая экономика, 15:54
В ЦБ предложили аккуратно девалютизировать накопления россиян Инвестиции, 15:49
Костин назвал несколько вариантов вложения средств российских инвесторов Инвестиции, 15:48
Фонд развития территорий назвал долю сделок с беспроцентной рассрочкой Новая экономика, 15:47
Белоусов заявил о кризисе доверия и мире без правил из-за санкций Политика, 15:43
Сестры Аверины сообщили о боязни обструкции на турнире в Дубае Спорт, 15:43
Глава АвтоВАЗа заявил о готовности обеспечить чиновников машинами Бизнес, 15:41
Новак оценил долю перешедших на оплату газа в рублях иностранных компаний Экономика, 15:41

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

The Moscow Times узнала дату закрытия магазинов «Декатлон» в Москве

Это связано с невозможностью наладить бесперебойные поставки, магазины откроются, как только это удастся сделать, указало издание. РБК в контактном центре заявили, что точки сети продолжат работать на выдачу и обмен товара
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Магазины спортивных товаров «Декатлон» в Москве приостановят работу 26 июня, сообщило издание The Moscow Times (заблокировано Роскомнадзором) со ссылкой на сотрудников магазина.

По их словам, магазины будут временно закрыты, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента. Сотрудники заявили изданию, что сокращений не планируется и магазины вновь откроются.

В контактном центре корреспонденту РБК сообщили, что до конца месяца магазины будут работать, но предупредили, что после 26 июня их время работы может измениться. Сотрудница также уточнила, что «Декатлон» в любом случае будет работать на выдачу и обмен товаров, даже если магазины закроются раньше. Сейчас уже закрыты точки в торговых центрах «Ривьера» и «Вегас».

На сайте «Декатлона» в списке открытых магазинов в Москве и области значатся 18 точек. Как убедился корреспондент РБК, заказ в интернет-магазине по-прежнему возможно оформить.

Сеть Decathlon объявила о приостановке работы в России
Бизнес
Фото:Роман Денисов / Global Look Press

РБК направил запросы в российский и головной офис «Декатлона».

В конце марта компания на своем международном сайте сообщила, что приостановит работу магазинов, поскольку «условия поставок [товаров] больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России». Тогда у компании было 57 магазинов в России, сейчас, согласно списку открытых, их 36. В частности, закрылись три магазина в Петербурге, два — в Красной Поляне и один в Уфе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты
Прогнозы
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Smart Reading Как правильно пользоваться связями: главные правила нетворкинга
Саммари
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Криптозима» близко: почему падает биткоин и что с ним делать дальше
Прогнозы
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции

5 апреля в аккаунте «Декатлона» во «ВКонтакте» также появилось сообщение о планируемой приостановке работы магазинов. «Из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров», — говорилось в сообщении.

Французская сеть «Декатлон» работает в России с 2006 года, когда открылся первый магазин сети в Москве. Она входит в группу Mulliez Family, которой также принадлежат сети «Ашан» и «Леруа Мерлен».

В начале марта газета Le Figaro написала, что на совещании в Елисейском дворце руководителям французских компаний, работающих в России, посоветовали не покидать страну в спешке, а временно приостанавлить деятельность.

 

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Анастасия Серова Анастасия Серова
При участии
Анна Левинская
"Декатлон" магазины спорттовары ретейл закрытие

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Decathlon временно закроет еще четыре магазина в России
Бизнес
Глава «Ашана» объяснил продолжение работы в России потребностями россиян
Бизнес
Владелец Auchan закроет французскую сеть магазинов одежды Kiabi в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter