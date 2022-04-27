Decathlon временно закроет еще четыре магазина в России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановит работу нескольких магазинов в России, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе компании. 16 мая закроются торговые точки в московских торговых центрах «Ривьера» и VEGAS, а также один магазин в Санкт-Петербурге. 11 мая временно перестанет работать магазин в Уфе.

Остальные магазины в Москве и интернет-магазин продолжат работать в штатном режиме.

Decathlon входит в группу Mulliez Family, которой также принадлежат сети «Ашан» и «Леруа Мерлен».

Причина приостановки работы — внешние условия, которые не позволяют обеспечить поставки товаров в Россию. Источник издания, близкий к Mulliez Family, сообщил, что доля товаров местного производства у российского Decathlon не превышает 8%.

В конце марта сеть Decathlon объявила о приостановке работы в России, отметив, что продолжит оказывать поддержку 2,5 тыс. сотрудников в стране.

По данным «Коммерсанта», после этого, 6 апреля, компания закрыла временные точки, а с 18 по 25 апреля приостановила работу 16 магазинов в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Томске, Новосибирске, Перми, Пензе, Набережных Челнах, Ульяновске, Тольятти и Владимире.

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Decathlon работает в России с 2006 года. На момент сообщения о приостановке у компании, по ее заявлению, было «около 57» магазинов в крупных городах России, «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные оценки компании пишет о 62 торговых точках.