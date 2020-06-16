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Общество ,  
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«Дочка» «Ростеха» ответила на статью о видеосистеме «Оруэлл» в школах

Фото: Marcel Kusch / dpa / ТАСС
Фото: Marcel Kusch / dpa / ТАСС

Представитель Национального центра информатизации (НЦИ, «дочка» «Ростеха») заявил, что пилотный проект оснащения камерами 1,6 тыс общеобразовательных учреждений не предусматривает внедрения технологии распознавания лиц.

«Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тыс. школ компания не заключала», — заявил представитель НЦИ.

Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Общество
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, а заниматься этим будет «дочка» «Ростеха» НЦИ. Системы видеонаблюдения будут установлены в коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи здания для наблюдения за периметром. «Сведения о покупке таких систем есть на сайте госзакупок», — сообщило издание, и общая сумма контрактов, которые уже размещены, превышает 2 млрд руб.

Со ссылкой на представителя НЦИ газета написала также, что системы видеонаблюдения уже получили 1608 школ в 12 регионах.
 

Авторы: Анна Балашова, Владислав Гордеев
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