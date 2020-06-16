В перестрелке с участием полиции в Назрани погибли не менее трех человек

Перестрелку, предположительно, устроили родственники, не поделившие участок земли. Погибли не менее трех человек, еще несколько ранены. Среди жертв есть сотрудник правоохранительных органов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В ингушской Назрани произошла перестрелка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. По данным агентства, погибли три человека.

В свою очередь, источник «Интерфакса» сообщает о четырех погибших. По его данным, среди жертв стрельбы есть полицейский. «Сегодня в Назрани на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская произошла перестрелка, по предварительным данным, между родственниками клана Медовых. В результате смертельные ранения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции», — сообщил собеседник «Интерфакса». Еще семь человек получили ранения.

По данным ТАСС, причиной стрельбы стал земельный спор. По словам источника, один из погибших служил в Росгвардии. В Минздраве республики агентству подтвердили, что при стрельбе погибли три человека.