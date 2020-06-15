Появилось видео с места перестрелки с полицией в Москве

В интернете появилось видео с места перестрелки на Ленинском проспекте в Москве с участием сотрудников Госавтоинспекции, в результате которой полицейские получили ранения. Записи инцидента опубликовали пользователи Twitter Алексей Кириленко и Сергей Ходасевич.

На одном из роликов видно, как два сотрудника ГИБДД удерживают мужчину на земле и отбирают у него пистолет. Рядом стоит мужчина в шортах и футболке, он отталкивает оружие ногой. Лежащий на земле мужчина в крови, один из инспекторов бьет его по голове.

На другой записи видно, что на месте происшествия находятся не менее восьми машин полиции и карета скорой помощи. На проезжей части лежит мужчина без движения.

Перестрелка произошла днем 15 июня. Источник РБК в столичном ГУ МВД сообщил, что, по предварительным данным, таксист на Ленинском проспекте открыл огонь по сотрудникам ГИБДД из травматического пистолета. Telegram-канал Mash сообщал, что двое сотрудников ранены и находятся в тяжелом состоянии, таксиста задержали на месте.