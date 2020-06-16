Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

Снижение доходов на фоне пандемии сказалось на предпочтениях потребителей. Больше внимания они начали уделять скидкам и товарам под собственными торговыми марками сетей

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Доля низкого сегмента в продажах продуктов питания и товаров повседневного спроса в мае выросла со среднегодового значения 16,9 до 17,7%. Это следует из отчета Nielsen, на который ссылается «Коммерсантъ».

Так, россияне стали больше покупать дешевые майонез и макаронные изделия. Тенденция коснулась также мяса, фруктовых соков, воды и чая. Доля продаж тех же продуктов в премиальном ценовом сегменте снизилась на 2–4%.

Аналитики указывают, что на рост продаж товаров в низком ценовом сегменте повлияли пандемия и последовавшее за ней снижение доходов населения. По мнению директора по работе с ретейлерами «Nielsen Россия» Константина Локтева, этот фактор продолжит оказывать влияние на динамику продаж в краткосрочной и среднесрочной перспективе. «Из-за сокращения доходов изменилось и восприятие ценников», — считает он.

В Nielsen также отметили, что в мае покупатели стали чаще искать в магазинах товары со скидками.

По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, кризис поспособствует продажам собственных марок торговых сетей (СТМ), которые находятся в низком ценовом сегменте. По данным Nielsen, «Магнит» и X5 планируют увеличить долю собственных марок в продажах до 20%.

В середине марта сети продуктовых магазинов и сервисы доставки зафиксировали резкий рост спроса на продукты длительного хранения. Тогда выросли продажи круп, солений и консервов.