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В Новосибирской области четверо военных пострадали при взрыве на полигоне

Капсюль небоевого артиллерийского снаряда сработал из-за нарушения техники безопасности. Пострадавших госпитализировали
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

В Новосибирской области четверо военнослужащих пострадали из-за взрыва артиллерийского заряда на полигоне, предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщила РБК пресс-служба Центрального военного округа.

«По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда», — отмечается в сообщении. Пострадавшие военные получили травмы конечностей, их госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

Расследование причин случившегося ведет комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами.

В марте пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области. В ходе плановых занятий сработал маломощный имитационный заряд. Военные тогда получили незначительные травмы.

В мае в Удмуртии из-за загоревшейся травы на территории бывшего военного арсенала в Пугачево взорвались оставшиеся в земле боеприпасы. Снаряды находились там после крупного ЧП 2011 года, когда при детонации на военных складах по округе разлетелись неразорвавшиеся заряды.

Авторы: Екатерина Костина, Громова Анна, Георгий Тадтаев
Теги: Минобороны, ЧП, Новосибирская область
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