В Удмуртии на бывшем арсенале из-за загоревшейся травы взорвались снаряды

Фото: МЧС России

В Удмуртии загорелась сухая трава на территории бывшего военного арсенала в Пугачево, это привело к детонации оставшихся в земле боеприпасов. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин, передает ТАСС.

«Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по территории», — сказал он. Юрин уточнил, что пожар распространился на площадь в 1,5 тыс. кв. м, но из-за ветра огонь может захватить больше пространства.

Юрин уточнил, что территория бывшего склада опахана, пожар не представляет угрозы для жителей, жилых зданий и объектов экономики.

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что снаряды остались в земле после крупного ЧП 2011 года. По словам собеседника агентства, до ближайших домов от этого места два километра.