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В Удмуртии на бывшем арсенале из-за загоревшейся травы взорвались снаряды

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Удмуртии загорелась сухая трава на территории бывшего военного арсенала в Пугачево, это привело к детонации оставшихся в земле боеприпасов. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин, передает ТАСС.

«Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по территории», — сказал он. Юрин уточнил, что пожар распространился на площадь в 1,5 тыс. кв. м, но из-за ветра огонь может захватить больше пространства.

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Юрин уточнил, что территория бывшего склада опахана, пожар не представляет угрозы для жителей, жилых зданий и объектов экономики.

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что снаряды остались в земле после крупного ЧП 2011 года. По словам собеседника агентства, до ближайших домов от этого места два километра.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии РБК подтвердили, что на территории села Пугачево происходит горение сухой травы. В пресс-службе главы Удмуртии сообщили РБК, что не владеют информацией о произошедшем и рекомендовали обратиться в Минобороны.

В Удмуртии из-за возгорания травы сдетонировали снаряды
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Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Летом 2011 года пожар на складе военной части № 86196 в Пугачево привел к детонации хранившихся боеприпасов, в результате огонь охватил около 50% территории арсенала. Были эвакуированы более 28 тысяч человек, по оценкам Минстроя региона пострадали 32 населенных пункта и около 3 тыс. домов и квартир.

Теги: Республика Удмуртия, боеприпасы, МЧС
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