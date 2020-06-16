Пандемия коронавируса , 16 июн, 09:21
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня
Власти 13 регионов отменили парад Победы, в Дании начнут раздачу денег населению, в Петербурге вакцину испытают на добровольцах; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 537 тыс. (8246 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умер 7091 человек (143 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 284,5 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
- Уже 13 крупных городов России решили отказаться от проведения парада Победы 24 июня из-за эпидемиологической обстановки. Первыми были Якутск и Челябинск, позднее такие же решения приняли власти Курска, Перми, Белгорода, Саранска, Ярославля, Пензы, Вологды, Пскова, Орла, Петропавловска-Камчатского и Нижнего Тагила.В части городов ограничатся более скромными мероприятиями, в части — перенесут парад на более позднюю дату.
- Петербургский НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева начнет в июле доклинические испытания вакцины от коронавируса. Руководство института пригласило всех желающих записать в добровольцы для испытания препарата.
- График числа выздоровевших от коронавируса по всей России, который напоминает «лесенку» (с минимумами в выходные и пиками — в будни), связан с традициями выписки пациентов, «техническими моментами» и особенностями документооборота, выяснил РБК. В выходные из больниц почти никого не выписывают, выздоровевшие попадают в статистику в понедельник.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В Дагестане во временном лагере для граждан Азербайджана, которые пока не могут вернуться домой из-за коронавируса и закрытых границ, прошли волнения. Находящиеся в лагере потребовали включить их всех в списки для прохода через спецкоридор на границе. Они напали на полицейских и разбили несколько машин. После переговоров конфликт был улажен.
- Полностью соблюдали запрет на выход из дома во время самоизоляции только 20% россиян, выяснил ВЦИОМ. 16% жителей страны проигнорировали все требования властей.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,823 млн человек, более 431,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 8 млн, 436,9 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,114 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (888 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (343 тыс.), Великобритания — на пятом (более 298 тыс.).
- Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус может быть более заразным, чем обнаруженный ранее в Ухане. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. Новая вспышка инфекции в Китае уже привела к тому, что в отдельных районах Пекина и близлежащих городах ввели военное положение.
- Американская киноакадемия перенесла 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» с 28 февраля на 25 апреля 2021 года. Это связано с введенными в США ограничениями, из-за которых были закрыты кинотеатры и ограничена возможность проката конкурсных фильмов.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Себестоимость вакцины, созданной альянсом Италии, Франции, Германии и Нидерландов, составит €2,5. Как сообщил Минздрав Италии, за выпуск 300 млн доз заплатят €750 млн. Для потребителей она будет бесплатной.
- Власти Дании начнут раздачу денег населению для поддержки в ходе эпидемии. Каждый работающий датчанин сможет получить порядка 19 тыс. крон (почти $3 тыс.) помощи, за вычетом налогов сумма составит около 15 тыс. крон (почти $2,3 тыс.).
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
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