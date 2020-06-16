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Курс доллара на 16 июня USD ЦБ: 70,4 (+1,78)

Курс евро на 16 июня EUR ЦБ: 79,15 (+1,22)

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня

Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз

Минобороны анонсировало начало испытания вакцины от COVID в ближайшие дни

«Тупой и еще тупее»: экс-CEO T-Mobile — о насмешках в адрес конкурентов

В Новосибирской области четверо военных пострадали при взрыве на полигоне

Овечкин сообщил об изменениях в жизни после переезда в США

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками

Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Слежка за платьем: как Inditex cправится со своими убытками — Bloomberg

РБК Pro: девять эффективных способов поиска синих воротничков

Что случилось за ночь. Главные новости РБК