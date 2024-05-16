В Петербурге опечатали и забрали более 2 тыс. электросамокатов
В ходе рейда «Кикшеринг» в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 2 тыс. электросамокатов, которые были припаркованы в неправильном месте, сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Игорь Никишин.
Он отметил, что в ходе профилактической операции «Кикшеринг» проводилась проверка соблюдения пользователями электросамокатов правил дорожного движения, а также правил соблюдения кикшеринговыми компаниями договоренностей с властями города о правилах размещения арендуемых средств индивидуальной мобильности.
«В ходе ночного рейда 14 мая обнаружено и изъято более 2,2 тыс. арендуемых средств индивидуальной мобильности, припаркованных в нарушение правил», — сказал Никишин. Самокаты, по его словам, были припаркованы на тротуарах шириной менее 1,5 м, на расстоянии ближе 15 м от остановок, ближе 5 м от подземных переходов и на мостах.
Кроме того, полицейские продолжили изымать самокаты и в четверг, 16 мая. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что видели, как те опечатывали самокаты у станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Корреспондент «Петербургского дневника» сообщил, что самокаты забрали у станции метро «Озерки».
По фактам нарушений были возбуждены административные дела. Все конфискованные электросамокаты были доставлены в отдел полиции для проверки их технического состояния, пишет «Фонтанка».
В 2023 году власти Петербурга и кикшеринговые компании заключили соглашение о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Тогда был введен запрет на парковку электросамокатов ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и вестибюлей метро, на газонах и в других местах, где они могут препятствовать движению пешеходов и транспорта. Также планировалось пополнить список зон, где будет запрещено передвигаться на самокатах.
20-22 мая 2024 года в силу вступят новые поправки, которыми расширят перечень улиц в Петербурге, где будет запрещена парковка электросамокатов. К существующему списку из 59 улиц будет добавлено еще 9 участков городских набережных, сообщила городская администрация.
Кроме того, еще на 25 улицах максимальная скорость самокатов будет ограничена до 15 км/ч. Согласно принятому в 2023 году закону, максимальная скорость передвижения на электросамокате составляет не более 25 км/ч.
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