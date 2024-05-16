Прокуратура опротестовала запрет на парковку электросамокатов в Перми

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Прокуратура Пермского края направила протест на решение городских властей, которые ограничили места парковки электросамокатов, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

26 марта депутаты Пермской городской думы приняли поправки в Правила благоустройства территории города, согласно которым оставлять электросамокаты можно только на велопарковках, передает «РБК Пермь».

При этом в центре города парковки не предусмотрены. Если же самокат будет оставлен пользователем или владельцем в зоне, не предназначенной для стоянки, его вывезут. Кроме того, при возвращении самоката с владельцев будут взыскивать 1,5 тыс. руб. за эвакуацию и по 100 руб. за каждые сутки хранения, отмечает портал 59.ru.

Через несколько дней после принятия поправок сервис кикшеринга Whoosh подал жалобу в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить законность действий и принятых решений городской мэрии. Также в Whoosh заявили о намерении оспорить поправки в суде.

В апреле жители Перми заметили, что самокаты Whoosh пропали, а в приложении сервиса появилось уведомление об уходе на «зимовку». Из-за введения запрета на парковки Whoosh пришлось убрать самокаты на стоянку, пишет 59.ru. В приложении сервиса Urent сообщалось, что «самокатов рядом нет».

Прокуратура, к которой обратился сервис Whoosh, после проверки пришла к выводу, что «отдельные положения решения не соответствуют федеральному законодательству».

«27 апреля прокуратурой города Перми на решение Пермской городской Думы от 26 марта № 49 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» принесен протест», — говорится в сообщении, поступившем в РБК от прокуратуры. Рассмотрение протеста должно состояться на заседании гордумы 28 мая.

Whoosh продолжает работать в Перми, несмотря на запрет парковки самокатов и велосипедов в центре города, сообщила «РБК Пермь» пресс-служба сервиса. Самокаты теперь размещены на «разрешенных» парковках, а также запущен процесс подачи заявлений на создание новых точек парковки, добавили в Whoosh.