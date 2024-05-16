В Москве запретили строить микроквартиры
В Москве запретили строить однокомнатные квартиры меньше 28 кв. м, а двухкомнатные — 44 кв. м, следует из информационного письма Москомэкспертизы (есть у «РБК Недвижимость»).
В документе уточняется, что «студии» не считаются видом жилых помещений.
«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, <…> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — сказано в письме.
Согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, утвержденных в Минстрое, однокомнатные квартиры не могут быть меньше 28 кв. м, двухкомнатные — 44 кв. м, трехкомнатные — 56 кв. м, четырехкомнатные — 70 кв. м. При этом допускается отклонение от этих значений «с учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства».
В случае нарушения указанных норм Москомэкспертиза откажет в выдаче положительных заключений на строительные объекты, а Мосгосстройнадзор займется отслеживанием соблюдения условий возведения жилых помещений на всех стадиях: от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию. При этом требования по минимальной площади не коснутся тех строящихся объектов, которые к 7 мая получили на строительство положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.
РБК направил запрос в Москомэкспертизу.
Эта инициатива слегка запоздала, поскольку московский рынок жилья в последние годы «неуклонно развивается в парадигме повышения качества жизни, а о качестве жизни в условиях 17-метровых студий говорить, разумеется, не приходится», рассказал РБК генеральный директор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. По его данным, в границах Старой Москвы на квартиры менее 28 кв. м приходится менее 5% от всего объема предложения, а средняя площадь там — 57 кв. м.
Он напомнил, что аналогичный запрет с 2023 года действует в Краснодарском крае и исключил значительное негативное влияние этой инициативы, но вместе с тем признал: «Хотя, с одной стороны, снижается доступность жилья». Сагирян выразил уверенность, что покупателям помогут финансовые инструменты со стороны банков и самих застройщиков.
«На сегодняшний день в комфорт-классе в Московской области, Новой Москве покупатель является заложником предложения, где основной объем минимальных лотов представлен в формате 19–22 кв. м, тогда как следующий шаг уже свыше 33–35 кв. м, таким образом, у покупателя отсутствует выбор в комфортной для жизни площади», — добавил глава ГК «РКС Девелопмент».
Студии занимают 19% на первичном рынке недвижимости в Москве, причем средняя площадь студий в бизнес-классе — 25 кв. м, а в премиум-сегменте — 28 кв. м, привела статистику топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.
«Таким образом, новые ограничения кардинально не изменят ситуацию в высокобюджетных сегментах недвижимости. Более того, рынок уже пришел к этому естественным путем — если ранее мы наблюдали большое количество студий небольших площадей, то последние несколько лет мы отмечаем тенденцию к укрупнению», — указала она.
В начале мая президент Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 кв. м на человека и не менее 38 кв. м к 2036 году.
По данным Росстата, в 2022 году в России было введено 102,7 млн кв. м. Это был абсолютный рекорд за всю историю статистики, включая советский период. Показатель 2022 года на 11% больше предыдущего рекорда, который был установлен в 2021 году. Тогда было введено 92,6 млн кв. м жилья.
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