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Общество ,  
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В России ужесточили правила перепланировки квартир

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Любое изменение границ или площади помещений в квартирах теперь считается перепланировкой и будет требовать согласования. Об этом говорится во вступивших с 1 апреля в силу поправках в Жилищный кодекс и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Поправки в закон уточняют понятие перепланировки квартиры. Раньше перепланировкой считалось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь под перепланировкой подразумевается любое изменение площади помещения, сообщает Росреестр.

«Изменение границ и площади помещения, в том числе объединение помещений внутри одной или нескольких квартир, будет являться перепланировкой», — уточнил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, даже небольшие изменения в планировке помещения, такие как перенос межкомнатных дверей, будет нужно согласовывать.

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Фото:Shutterstock

После согласования перепланировки собственник жилья должен получить акт приемки и заказать у кадастрового инженера новый технический план. Его необходимо отправить в Росреестр для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Срок для утверждения акта приемки теперь составляет 30 дней. До вступления поправок в силу этот срок установлен не был. Документы на регистрацию изменений должны быть направлены органами местного самоуправления в Росреестр в течение пяти рабочих дней, сообщал Росреестр.

Если внесение изменений в планировку не будет согласовано, нарушителям грозит административный штраф. Его размер для граждан составляет от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., а для организаций — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Кроме того, нарушитель будет обязан вернуть планировку помещения в исходное состояние.

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квартиры Перепланировка Росреестр
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