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Двух латвийцев заподозрили в создании нарколаборатории в Новосибирске

ФСБ задержала двух граждан Латвии, создавших нарколабораторию в Новосибирске
ФСБ обнаружила нарколабораторию в Новосибирске, арестованы два гражданина Латвии. В ходе обыска изъяли более 10 кг наркотиков и свыше 1,2 т химических реактивов, а также оборудование для производства запрещенных веществ

Двух граждан Латвии задержали в Новосибирске по подозрению в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на официального представителя УФСБ по региону Ирину Зеброву.

По версии следствия, иностранцы арендовали гараж в Советском районе города и создали там нарколабораторию. В ходе обыска было изъято более 10 кг наркотиков, свыше 1,2 т химических реактивов, а также оборудование для производства запрещенных веществ. «Из тайниковой закладки, оборудованной гражданами Латвии в лесном массиве, изъято еще свыше 5 кг мефедрона», — сказала Зеброва.

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На допросе латвийцы рассказали, что произвели более 40 кг синтетических наркотиков с конца 2023 года. Один из них прибыл в Россию нелегально, второй — по туристической визе, добавили в ФСБ. Также задержаны двое жителей Кемерово, которые планировали сбыть мефедрон в своем регионе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемых отправили в СИЗО.

РБК направил запрос в посольство Латвии в России.

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Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Новосибирск Латвия наркотики ФСБ

Недвижимость

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На будущее

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