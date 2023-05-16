Amnesty International: число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет

Amnesty International заявила о рекордном числе казней в мире в 2022 году

Значительное увеличение числа казней наблюдалось на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А в Казахстане, Папуа — Новой Гвинее, Сьерра-Леоне, ЦАР, Экваториальной Гвинее и Замбии в 2022 году смертную казнь отменили

Фото: Mike Simons / Getty Images

В 2022 году число смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет — были казнены 883 человека в 20 странах, что на 53% больше, чем годом ранее, указано в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

«Резкий рост числа казней <...> пришелся на страны Ближнего Востока и Северной Африки, где зафиксированные показатели выросли с 520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году», — сообщили в организации.

В Иране число казней за год выросло с 314 до 576, в Саудовской Аравии — с 65 до 196, в США — с 11 до 18. В Египте за год казнили 24 человека.

В 2022 году также возобновились казни в Афганистане, Кувейте, Мьянме, Палестине и Сингапуре. В прошлом году Казахстан, Папуа — Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и ЦАР отменили смертную казнь за все преступления, а Экваториальная Гвинея и Замбия — за общеуголовные.

Применение смертной казни в Китае, Северной Корее и Вьетнаме остается государственной тайной, отмечает Amnesty International.

«Почти 40% всех известных казней были совершены за преступления, связанные с наркотиками», — уточнила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.



Согласно докладу, хотя число казней за год выросло, число новых смертных приговоров немного снизилось — с 2052 до 2016 за год.