Amnesty International заявила о рекордном числе казней в мире в 2022 году
В 2022 году число смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет — были казнены 883 человека в 20 странах, что на 53% больше, чем годом ранее, указано в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.
«Резкий рост числа казней <...> пришелся на страны Ближнего Востока и Северной Африки, где зафиксированные показатели выросли с 520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году», — сообщили в организации.
В Иране число казней за год выросло с 314 до 576, в Саудовской Аравии — с 65 до 196, в США — с 11 до 18. В Египте за год казнили 24 человека.
В 2022 году также возобновились казни в Афганистане, Кувейте, Мьянме, Палестине и Сингапуре. В прошлом году Казахстан, Папуа — Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и ЦАР отменили смертную казнь за все преступления, а Экваториальная Гвинея и Замбия — за общеуголовные.
Применение смертной казни в Китае, Северной Корее и Вьетнаме остается государственной тайной, отмечает Amnesty International.
«Почти 40% всех известных казней были совершены за преступления, связанные с наркотиками», — уточнила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
Согласно докладу, хотя число казней за год выросло, число новых смертных приговоров немного снизилось — с 2052 до 2016 за год.
В России смертная казнь не применяется с конца 1990-х годов. Мораторий на нее действует с 1997 года, когда Россия вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время.
Протокол ратифицирован не был, но с этой даты такой вид наказания запрещено применять согласно Венской конвенции. В то же время в Уголовном кодексе понятие смертной казни сохранилось.
Конституционный суд подтверждал запрет на смертную казнь постановлениями в 1999 и 2009 годах. В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о возвращении смертной казни в России не обсуждается.