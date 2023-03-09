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Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену

Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену и наказании за дискредитацию ВС
В Белоруссии вводится смертная казнь за государственную измену для госслужащих и военнослужащих, а также уголовная ответственность за дискредитацию армии
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за государственную измену для госслужащих и военнослужащих, а также уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте президента.

Закон был принят с целью «усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности».

«Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни», — говорится в сообщении.

Некоторые преступления против государства будут дополнительно наказываться штрафом в размере до 50 тыс. базовых величин (в этом году размер базовой величины составляет 37 белорусских рублей; штраф составит до 1,85 млн белорусских рублей, или более 55,5 млн российских рублей, или более $732,4 тыс.).

Граждане также теперь будут привлекаться к уголовной ответственности за пропаганду терроризма, дискредитацию военных и «нарушение требований по защите государственных секретов».

Кроме того, с трех до десяти суток увеличен срок задержания подозреваемых в госизмене, заговоре или «иных действиях с целью захвата государственной власти», а также в шпионаже.

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При этом подозреваемые в подготовке к диверсиям или к нападению на учреждения, «пользующиеся международной защитой», в случае отказа от своих намерений и помощи расследованию смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

Согласно ст. 356 Уголовного кодекса страны, белорусы за измену государству до сих пор могли быть приговорены к лишению свободы на срок от семи до 15 лет, а чиновники и военные — тюремным заключением на срок от десяти до 20 лет.

Смертная казнь в Белоруссии, в частности, может применяться за убийство представителя иностранного государства или международной организации «в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве», в некоторых случаях терроризма в отношении иностранного дипломатического представительства или государственного/общественного деятеля внутри страны.

Весной прошлого года, после начала военных действий на Украине, президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи 207.3 Уголовного кодекса россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти–десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

В России также применяется ст. 20.3.3 КоАП — о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов. При этом после неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК (до пяти лет лишения свободы).

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Персоны
Елена Чернышова
Александр Лукашенко госизмена смертная казнь дискредитация армии

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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