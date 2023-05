У фильма про серийного убийцу из Ирана отозвали прокатное удостоверение

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца «Священный паук» из-за несоответствия российскому законодательству, сообщил прокатчик. Фильм основан на реальной истории о серийном убийце и получил приз в Каннах

Кадр из фильма «Убийца «Священный паук» (Фото: ARTE)

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера Али Аббаси «Убийца «Священный паук». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на дистрибьютора картины в России, кинокомпанию «Экспонента Фильм». В компании РБК подтвердили, что министерство действительно отозвало удостоверение у фильма.

Представители прокатчика процитировали письмо ведомства, в котором говорится, что «решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца «Священный паук» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

РБК направил запросы в Минкультуры.

Али Аббаси родился и вырос в Тегеране, но в 2002 году переехал в Швецию. Он изучал архитектуру в Стокгольме, а затем — режиссуру в киношколе в Копенгагене. Картина «Убийца «Священный паук» рассказывает историю религиозного фанатика, который убивает проституток и, таким образом, надеется очистить город от скверны и греха. Полиция не торопится его ловить, поэтому за дело принимается тегеранская журналистка. Как отмечает Forbes, картина основана на реальной истории серийного убийцы Саида Ханаи, который был казнен в 2002 году. И в картине Аббаси, и в реальной жизни он был уважаемым членом общества, верным супругом и отцом двоих детей. На суде он говорил, что на убийства его сподвиг голос имама Резы — жившего в IX веке духовного лидера шиитов.

«Убийца «Священный паук» вышел в российский прокат 11 мая и даже собрал в кинотеатрах 1,5 млн руб. за первые выходные, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика». За свою игру актриса Зара Амир-Эбрахими, которая снялась в главной женской роли, получила серебряную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2022 года — за лучшую женскую роль.

Режиссер картины Али Аббаси также отметился работой над двумя заключительными эпизодами сериала HBO «Одни из нас», снятому по компьютерной игре 2013 года The Last of Us.