У фильма про серийного убийцу из Ирана отозвали прокатное удостоверение

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
С экс-владельца Бинбанка взыскали ₽83,8 млрд в счет долгов его компании Финансы, 15:20
Медведев сыграет против Зверева после признания, что «вел себя как говно» Спорт, 15:19
В JPMorgan предрекли спад на рынке акций на фоне тупика по госдолгу США Инвестиции, 15:15
Военная операция на Украине. Карта на 15 мая Политика, 15:13
«Шубовик» вместо Chanel: как изменилась за год реклама моды в России Бизнес, 15:11
Икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя Общество, 15:06
СК и прокуратура поспорили из-за стройки, куда не пустили Бастрыкина Общество, 15:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На юго-востоке Москвы загорелся ангар Общество, 14:51
В ХМАО один человек погиб при взрыве на магистральном газопроводе Общество, 14:50
Власти ответили на жалобы производителей на образование в техникумах Экономика, 14:48
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании Pro, 14:46
У фильма про серийного убийцу из Ирана отозвали прокатное удостоверение Общество, 14:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
В Узбекистане перенесли концерты Арбениной и «Ночных снайперов» Общество, 14:36
Общество ,  
0 

У фильма про серийного убийцу из Ирана отозвали прокатное удостоверение

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца «Священный паук»
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца «Священный паук» из-за несоответствия российскому законодательству, сообщил прокатчик. Фильм основан на реальной истории о серийном убийце и получил приз в Каннах
Кадр из фильма &laquo;Убийца &laquo;Священный паук&raquo;
Кадр из фильма «Убийца «Священный паук» (Фото: ARTE)

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера Али Аббаси «Убийца «Священный паук». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на дистрибьютора картины в России, кинокомпанию «Экспонента Фильм». В компании РБК подтвердили, что министерство действительно отозвало удостоверение у фильма.

Представители прокатчика процитировали письмо ведомства, в котором говорится, что «решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца «Священный паук» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

РБК направил запросы в Минкультуры.

Али Аббаси родился и вырос в Тегеране, но в 2002 году переехал в Швецию. Он изучал архитектуру в Стокгольме, а затем — режиссуру в киношколе в Копенгагене.

Картина «Убийца «Священный паук» рассказывает историю религиозного фанатика, который убивает проституток и, таким образом, надеется очистить город от скверны и греха. Полиция не торопится его ловить, поэтому за дело принимается тегеранская журналистка.

Как отмечает Forbes, картина основана на реальной истории серийного убийцы Саида Ханаи, который был казнен в 2002 году. И в картине Аббаси, и в реальной жизни он был уважаемым членом общества, верным супругом и отцом двоих детей. На суде он говорил, что на убийства его сподвиг голос имама Резы — жившего в IX веке духовного лидера шиитов.

«Убийца «Священный паук» вышел в российский прокат 11 мая и даже собрал в кинотеатрах 1,5 млн руб. за первые выходные, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика». За свою игру актриса Зара Амир-Эбрахими, которая снялась в главной женской роли, получила серебряную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2022 года — за лучшую женскую роль.

Режиссер картины Али Аббаси также отметился работой над двумя заключительными эпизодами сериала HBO «Одни из нас», снятому по компьютерной игре 2013 года The Last of Us.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Любовь Порываева Любовь Порываева
При участии
Евгения Стогова
прокатное удостоверение фильм Иран Минкультуры
Материалы по теме
Минкультуры решило запретить прокат пиратских копий фильмов в кино
Технологии и медиа
В 2022 году в прокате окупился лишь один поддержанный Фондом кино фильм
Технологии и медиа
В России запретили выдачу прокатных документов фильмам с ЛГБТ-пропагандой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter