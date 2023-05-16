В Италии конфисковали 3 т кокаина, которые везли в Армению

В Италии конфисковали 3 т кокаина в контейнерах с бананами

Кокаин собирались перевезти в Армению через Эквадор и Грузию. Для обнаружения вещества использовали специальные сканеры и пса Джоэла из кинологической службы

В Италии конфисковали рекордную партию кокаина — весом почти 3 т, которая направлялась из Эквадора в Армению через Грузию. Об этом сообщает Il Messaggero со ссылкой на управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия.

Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни обнаружили в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Оба контейнера, длиной более 12 м каждый, охлаждались. Наркотики были скрыты среди 78 т бананов.

Управление по борьбе с мафией в Реджо-ди-Калабрии, ознакомившись с документацией и проведя проверку компаний, участвовавших в перевозке груза, решило провести досмотр двух ящиков, в которых, как выяснилось, находился кокаин. Вещество было найдено с помощью специальных сканеров и кинологического подразделения фингвардии; в частности, в поиске участвовала собака Джоэл. Как пишет Il Messaggero, в случае если бы торговцы наркотиками смогли провезти груз, они бы получили более €800 млн, поскольку кокаин оказался «чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии».

Для транспортировки и уничтожения наркотиков были задействованы более 30 сотрудников фингвардии.

В феврале сотрудники финансовой гвардии Турина раскрыли схему контрабанды в страну кокаина, который транспортировали в головках пармезана. В общей сложности в них нашли более 100 кг наркотика стоимостью около €20 млн. Чтобы раскрыть схему, сотрудники гвардии прослушивали телефонные разговоры и вели наружное наблюдение.