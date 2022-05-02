Большой театр отменил балет «Нуреев» Серебренникова
Государственный академический Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперу «Дон Паскуале», они были запланированы на начало мая. Об этом пресс-служба театра сообщила в Telegram.
«Вместо ранее объявленных представлений балета «Нуреев» будут показаны представления балета «Спартак». Билеты действительны», — говорится в сообщении без указания причины.
Постановка «Нуреев» должна была состояться 6, 7 и 8 мая, «Дон Паскуале» должна была пройти 5-8 мая, последнюю заменили на оперу «Севильский цирюльник».
На сайте Большого театра опубликована афиша предстоящих выступлений до конца июня, среди них нет оперы «Нуреев» и «Дон Паскуале».
В конце марта суд снял судимость с Серебренникова по делу «Седьмой студии», ему отменили условный срок. В июне 2020 года в рамках этого дела его приговорили к трем годам условно, режиссера обязали выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Суд принял во внимание истечение половины установленного испытательного срока, уплату всего объема штрафа и возмещение ущерба.
Variety писал, что после снятия судимости Серебренников покинул Россию. По данным издания, он направился в Германию. Французский киновед Жоэль Шапрон в конце марта опубликовал фотографию режиссера на парижской площади Бастилии, передавал ТАСС.
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