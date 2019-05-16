У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Противники строительства храма в Екатеринбурге также бросили дымовые шашки и скрылись. Пресс-секретарь патриарха Кирилла отметил, что в РПЦ обратят внимание на инцидент в контексте происходящего в уральском городе-миллионнике

Фото: as_nar / vk

Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

«Двое людей в масках развернули баннер, бросили дымовые шашки. Их подельники сняли их на видеокамеры, и они благополучно уселись в машину и уехали», — рассказал он.

По его словам, представители патриархии обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пообещали разобраться в ситуации.

«На самом деле, инцидент незначительный. Но с учетом того, что сейчас происходит в Екатеринбурге, мы должны обратить на это внимание. Такие вещи, возможно, провоцируют и не очень здоровых людей, и тех, кто хочет сделать себе какую-то рекламу», — объяснил Волков.