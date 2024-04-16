МЧС показало кадры расчистки русла в Курганской области

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МЧС показало кадры расчистки русла реки Тобол спасателями в пострадавшей от паводков Курганской области. На видео специалисты расчищают затор из мусора между опорами моста у сел Нагорское и Утятское.

В Кургане спасатели также ведут расчистку заторов. Всего в регионе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Также ведомство показало кадры из Оренбургской области. На них с воздуха видны рукотворные насыпи. Спасатели возвели около 30 защитных сооружений, включая дамбы в Акбулаке, Илеке, Орске, Оренбурге и Оренбургском районе.

В затопленном Орске спасатели оказывают помощь застрявшим в зоне паводков местным жителям, ищут оставшихся в зоне подтопления и эвакуируют их.

Уровень воды поднимается и в реке Ишим в Тюменской области, подтопление грозит Абатскому, Ишимскому и Викуловскому районам, а также городу Ишиму. На кадрах видно, как сотрудники МЧС укрепляют дамбы в селе Казанское и устанавливают водоналивную дамбу в Абатском районе.