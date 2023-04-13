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Военная операция на Украине ,  
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Мединский объяснил включение военной операции в учебник по истории России

Советник Путина Мединский: школьникам необходимо объяснять неизбежность военной операции
Помощник президента заявил, что на Украине создают фантазийную историю, где одни являются хоббитами, а другие — эльфами
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Советник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК рассказал, что, будучи министром культуры, предлагал ограничить учебник новейшей истории страны 1999 годом — избранием на пост президента Владимира Путина. По его словам, тогда его не поддержало ученое сообщество.

Мединский объяснил включение военной операции в учебник по истории России
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«Я как раз считал, что на этом надо ставить точку (на 1999 году. — РБК). Нет, ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — сказал Мединский.

По словам помощника президента, сейчас он понял, что ошибался, увидев, как историю стали использовать в политических целях. Как считает Мединский, сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной. В интервью он напомнил об украинизации при большевиках, коллаборационизме на Западной Украине во время Великой Отечественной войны, выделении Украины в независимое государство, «притом что ни одна законная процедура, которой требовало законодательство СССР, проведена не была».

Как считает Мединский, на Украине сейчас конструируют фантазийную параллельную реальность, занимаясь историческим перепрограммированием. «Это историческое фэнтези. Московиты — это хоббиты. А они эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет», — сказал он.

Мединский объяснил включение военной операции в учебник по истории России

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По словам Мединского, не надо говорить о том, что все на Украине бандеровцы. «Там совершенно есть разные люди. Надо отделять украинский режим, украинский народ и дальше. Есть часть зазомбированная идеологически, часть нет», — считает помощник президента.

Мединский объяснил включение военной операции в учебник по истории России

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией», — сказал Мединский.

Полную версию интервью смотрите на телеканале РБК.

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Илья Доронов, Артем Филипенок
Владимир Мединский Украина история Военная операция на Украине
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