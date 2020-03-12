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Общество ,  
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В Саратове отменили арест подозреваемого в подготовке нападения подростка

Саратовский областной суд (Фото: saratov.oblsud / Facebook)

Саратовский областной суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых в подготовке нападения на школу подростков с ареста на запрет определенных действий, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановление Волжского суда от 26 февраля было изменено, ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на 2 месяца, по 20 апреля 2020 года включительно», — заявили в суде. Там уточнили, что подростку запрещено выходить из дома в ночное время, общаться с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей, а также ему ограничат возможность пользоваться услугами связи. 

26 февраля Волжский суд Саратова арестовал подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу подростков. По данным ФСБ, они собирались устроить нападение на учебное заведение, используя самодельные зажигательные смеси. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.

В отношении подростков заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).
 

Теги: суд, Саратов, школа, новости РБК
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