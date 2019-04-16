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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Пострадавший от пожара Нотр-Дам сняли с высоты птичьего полета
На кадрах видны последствия разрушительного пожара. Фотографии сняты квадрокоптером
Фото: lanasator / Instagram

В Сети появились фотографии, на которых запечатлен пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) с высоты птичьего полета. Снимки, снятые с квадрокоптера, выложила в своем аккаунте в Instagram пользователь Lana Sator.

«Не могла отказать себе в возможности взглянуть на последствия пожара с воздуха. Посмотрите и вы!» — написала автор снимков, указав, что оказалась в Париже именно во время пожара.

На снимках видны последствия пожара. В частности, видно, что крыша собора местами обрушилась внутрь.

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Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате обрушился шпиль, а также провалилась крыша. Кроме того, огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Полностью справиться с огнем пожарным удалось спустя более чем 12 часов. Основной причиной пожара на данный момент называется несчастный случай. Власти обещают провести тщательное расследование случившегося.

Помощь Франции в восстановлении Нотр-Дама предложили многие страны, включая Россию. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ​восстановить собор за пять лет.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Париж, Нотр-Дам, пожар
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